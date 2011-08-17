Цимбалюк поїде на похорон Джарти

Львів. 17 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 18 серпня візьме участь у прощанні із головою Ради Міністрів АРК Василем Джарти. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня 2011 року після важкої хвороби помер прем'єр-міністр Автономної республіки Крим Василь Джарти. Прощання з прем'єр-міністром Криму відбудеться завтра, 18 серпня, в Макіївці.

Прес-секретар глави держави Дарка Чепак повідомила, що Президент України Віктор Янукович збирається відвідати похорон прем’єр-міністра АР Крим Василя Джарти.