Цимбалюк: Трускавець має стати "українським Давосом"

Львів. 18 серпня. УНІАН. Трускавець на Львівщині, в якому проводитиметься ХІ Міжнародний економічний форум, має стати українським аналогом Давосу. Про це під час прес-конференції в Києві заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

"Ми хотіли б, щоб Трускавець став краще Давосу за рівнем організації, і для цього я запросив на цей економічний форму прем’єр-міністра. За підтримки керівництва нашої держави ми будемо запрошувати і керівництво уряду Польщі, і Росії, тому що для цього є всі підстави. Коли ми говоримо про підготовку до Євро-2012 і успішне його проведення, у якому ми не сумніваємось. Коли ми говоримо про перспективу зимової олімпіади, то це означає міжнародний світовий рівень. Через це ми хочемо, щоб Трускавець став українським Давосом", - зазначив М.Цимбалюк.

Нагадаємо, ХІ Міжнародний економічний форум відбудеться у Трускавці 14-15 жовтня.