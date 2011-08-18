У Львові водій «Запорожця» збив американця

Львів. 18 серпня. УНІАН. У Львові водій ЗАЗу скоїв наїзд на громадянина США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, 16 серпня, близько 13.30, у Львові на перехресті вулиць Федьковича - Смаль-Стоцького 25-річний водій автомобіля ЗАЗ скоїв наїзд на 34-річного громадянина США, жителя штату Каліфорнія, міста Фремонт.

Під час обстеження у травмпункті №2, лікарі встановили іноземцю діагноз – садна, забої м’яких тканин голови, правої руки та лівого стегна.

За фактом ДТП триває перевірка.