Цимбалюк відвідав книжкову виставку в Києві

Львів. 18 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 17 серпня відвідав VІІ Київську міжнародну книжкову виставку-ярмарок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, Михайло Цимбалюк ознайомився з книжковим новинками, які пропонують видавництва України і придбав книгу львівського видавництва «Світ» «Пакти і Конституції» Української козацької держави до 300-річчя укладення, упорядниками якої є Мирослав Трофимчук і Тарас Чухліб.

Додамо, що книжкова виставка-ярмарок проходить з 16 до 18 серпня в центрі ділового та культурного співробітництва "Український дім".