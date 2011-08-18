У Львові двоє пішоходів травмувались у ДТП

Львів. 18 серпня. УНІАН. За минулу добу на дорогах Львова сталося чотири дорожньо-транспортні пригоди, у яких було травмовано чотирьох осіб.

Як повідомили УНІАН у ДАІ Львівської області, в двох аваріях було травмовані пішоходи, на яких скоїли наїзди водії автомобілів. Ще два випадки травмування людей сталися унаслідок зіткнення транспортних засобів.

Так, 17 серпня о 19.30 на вул. Сихівській, 26 водій автомобіля «Ніссан», 46-річна львів’янка, скоїла наїзд на пішохода, 51-річну жительку села Пасіки Зубрецькі Пустомитівського району. Унаслідок автонаїзду жінка-пішохід отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у травматологічне відділення лікарні міста Львова.

В іншому випадку, який стався о 16.20 на перехресті вулиць Левандівська-Повітряна, водій автомобіля «Фольксваген», 33-річний львів’янин, скоїв наїзд на 16-річного пішохода.

У результаті цієї аварії хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у хірургічне відділення Львівської обласної дитячої клінічної лікарні.