На Львівщині стартує рейд «Увага! Діти – на дорозі!»

Львів. 18 серпня. УНІАН. У Львівській області триває підготовка до щорічних профілактичних заходів, спрямованих на попередження дитячого травматизму. Відтак, у період від 20 серпня до 20 вересня 2011 року за ініціативи управління ДАІ МВС України на автошляхах зокрема Львівської області пройде рейд “Увага! Діти – на дорозі!”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДАІ у Львівській області.

Мета таких заходів – посилення профілактичної роботи серед школярів, зменшення випадків ДТП з вини дітей і, як результат, - зниження дитячого дорожньо-транспортного травматизму.



Обласне ДАІ нагадує, що третина ДТП за участі неповнолітніх трапляється через порушення ними елементарних правил поведінки на вулицях і дорогах. В основному, це ігри у безпосередній близькості від автомагістралей, несподівана поява на проїжджій частині вулиць та інші подібні витівки підлітків.



Така ж кількість пригод відбувається при безпосередньому порушенні школярами ПДР, у тому числі й під час несанкціонованого керування ними автомобілями. Все частіше підлітки, через неуважність, часом і недбалість дорослих, незаконно сідають за кермо автомобіля і виїжджають на дороги. Наслідки, як правило, трагічні.



Державтоінспекція проводить багато заходів, скерованих на попередження і запобігання трагедіям. Основна мета такої роботи – підвищення культури поведінки громадян на дорогах, причому як водіїв, так і пішоходів. Вона повинна починатися з дитсадкової, а потім продовжуватися і на шкільній лаві.