У Львові хулігани зірвали роботу супермаркету

Львів. 18 серпня. УНІАН. У Львові троє хуліганів на цілу годину зірвали роботу супермаркету «НАШ».

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, вчора, 17 серпня, троє невідомих молодиків в приміщенні супермаркету «НАШ», що на вулиці Сихівській у Львові, вчинили скандал, висловлювалися грубою нецензурною лайкою на адресу касирів та працівників охорони торгівельного закладу, порозкидали з прилавків та стелажів товар.

Своїми діями хулігани зірвали роботу супермаркету на цілу годину.

Начальник охорони супермаркету звернувся до працівників міліції із заявою про хуліганські дії невідомих чоловіків.

За скоєння даного злочину було затримано трьох мешканців Львова віком 30-ти та 25-ти років.