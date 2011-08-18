Україна та Польща домовились про пільговий візовий режим

Львів. 18 серпня. УНІАН. 17 серпня у Міністерстві закордонних справ України відбулися консультації з консульсько-правових питань на рівні керівників консульських служб зовнішньополітичних відомств України та Республіки Польща. Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ

Під час зустрічі було обговорено міграційно-візову проблематику, стан українсько-польського співробітництва у консульській сфері, перспективи подальшої лібералізації візового режиму на двосторонньому рівні та в рамках ЄС, захист прав та інтересів громадян двох держав.

Констатовано, у цілому, належне виконання польською стороною положень Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз. Водночас, при середній кількості візових відмов посольств країн-членів ЄС, які є сторонами Угоди, на рівні 4% у 2010 р., відповідний показник для Польщі складав 2,9% - що є одним із найнижчих показників серед консульських установ шенгенських країн.

Надано також високу оцінку ефективній реалізації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про правила місцевого прикордонного руху. Відповідно до отриманих статистичних даних, за перше півріччя 2011 року громадянам України було видано 14487 дозволів на перетин польського кордону.

У контексті подальшої лібералізації візового режиму для громадян України польській стороні було запропоновано розглянути питання скасування консульських зборів за оформлення довготермінових (національних) віз та передано на розгляд проект відповідної двосторонньої угоди.

Польською стороною задекларовано повну підтримку на політичному рівні зусиль України, спрямованих на подальше спрощення візового режиму з ЄС, та відзначено, що проведена в Україні робота у частині виконання відповідного Плану дій позитивно оцінюється Євросоюзом.

Представники МЗС Польщі заявили про готовність надати українській стороні будь-яку консультативну та технічну допомогу у виконанні заходів, передбачених Планом дій.

У ході консультацій були також обговорені питання організації пропуску через українсько-польський державний кордон учасників фінальної частини Євро-2012, а також запровадження спільних консульських пунктів для надання допомоги громадянам.

Польська сторона, зокрема, поінформувала про заплановане спрощення порядку видачі віз для в’їзду українських вболівальників до РП - таким особам оформлюватимуться візи на підставі квитків на футбольні матчі. Строк дії віз визначатиметься в залежності від типу квитків (за кількістю матчів).