Стадіон до Євро-2012 у Львові готовий на 80%

Львів. 18 серпня. УНІАН. Зараз готовність львівського стадіону сягає майже 80%. Адміністративно-побутовий корпус готовий до експлуатації на 89%, футбольне поле на 61% , об’єкти інфраструктури – близько 60%. Про це заявив генеральний директор ДП «Західінфрапроект» Володимир Шадрін.

За словами Володимира Шадріна, будівництво львівського євростадіону триває цілодобово згідно затвердженого деталізованого графіку, тому до середини осені усі роботи повинні бути виконані.

Керівник «Західінфрапроекту» додає, що незважаючи на прискорені темпи будівництва львівського стадіону, щоденно за якістю робіт стежить технічний нагляд Замовника, відділ операційного контролю Генпідрядника та авторський нагляд проектної організації.

На футбольному полі фахівці повністю влаштували системи дренажів, змонтували на 80% систему поливу і розпочали влаштовувати основу з піску та підігрів. Також активно продовжуються роботи з благоустрою території навколо стадіону: на 92% збудовані пожежні резервуари, будівельники будують автодороги та відкриті автостоянки, пішохідні доріжки і завершують влаштовувати пожежно-декоративні водоймища.

На споруджені євростадіону залучено понад 1140 чоловік та 86 одиниць техніки.