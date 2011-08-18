У Львові триває інспекційний візит експертної комісії УЄФА/МОК

Львів. 18 серпня. УНІАН. У Львові 18 серпня триває інспекційний візит експертної комісії УЄФА/МОК з питань стадіонів. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Мета візиту – огляд ходу виконання проектів стадіонів України в рамках підготовки до проведення Чемпіонату Європи із футболу 2012 року.

У ході візиту також заплановано проведення робочої зустрічі із проектною командою львівського стадіону.