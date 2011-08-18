У Львові триває інспекційний візит експертної комісії УЄФА/МОК
16:11, 18 серпня 2011Львів
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Оглядають стадіон
Львів. 18 серпня. УНІАН. У Львові 18 серпня триває інспекційний візит експертної комісії УЄФА/МОК з питань стадіонів. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.
Мета візиту – огляд ходу виконання проектів стадіонів України в рамках підготовки до проведення Чемпіонату Європи із футболу 2012 року.
У ході візиту також заплановано проведення робочої зустрічі із проектною командою львівського стадіону.
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