У Львові пройде турнір з таїландського боксу

Львів. 18 серпня. УНІАН. Завтра, 19 серпня, відбудеться урочисте відкриття турніру з таїландського боксу Муай-Тай між збірними командами України та Польщі “Кубок Незалежності-2011”, присвяченого 20-ій річниці Незалежності України. Про це йшлося на прес-конференції членів оргкомітету змагань.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Мета турніру – національно-патріотичне виховання дітей та молоді шляхом залучення до систематичних занять фізичною культурою та спортом, що в свою чергу є ефективним засобом боротьби з негативними наслідками в молодіжному середовищі.

Організаторами турніру виступили управління з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА та клуб професійних видів одноборств “Юніон”, а співорганізатори - Львівська міська рада, ПАТ «Львівський холодокомбінат» (ЛІМО), охоронно-юридична фірма «Аутпост» та група компаній «Аспект».

Турнір проходитиме у міському парку ім. І.Франка. Церемонія урочистого відкриття змагань 19 серпня о 19:00.