Виставку "Сусіди" презентують у Львові

Львів. 18 серпня. УНІАН. 19 серпня у Львові в Палаці мистецтв відкриється виставка “Сусіди” з нагоди відзначення 20-ї річниці Незалежності України. Про це УНІАН повідомили в управлінні культури Львівської ОДА.

У відкритті виставки візьмуть участь митці із Львівської, Вінницької, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.

На виставці «Сусіди» будуть представлені 160 мистецьких робіт 160 митців – членів обласних організацій Національної спілки художників України восьми областей західної України – по 20 учасників від кожної області.

Львівщину на виставці “Сусіди” представлятимуть переможці 2010 та 2011 років художньої виставки «Весняний салон», організатором якого є Львівська обласна організація Національної спілки художників України, зокрема народні художники України – Михайло Демцьо та Володимир Одрехівський, заслужені художники України – Борис Буряк, Петро Сипняк, Станіслав Вольський, Любомир Яремчук, Віктор Москалюк, заслужений діячі мистецтв України – Василь Федорук, художники та інші.



Також на виставці будуть представлені мистецькі твори організаторів виставки: заслужених діячів мистецтв України Ореста Скопа та Ігоря Гавришкевича, заслуженого художника України Романа Опалинського і художників Дмитра Гунца та Анатолія Буличова.

Підсумком даної акції стане видання високоякісного презентаційного каталогу.

Кожна область, яка підтримає цей проект, одержить частину накладу в кількості 150 примірників, які відкриватимуться привітальним словом голови обласної державної адміністрації відповідного регіону.



Мистецька виставка буде експонуватися протягом трьох тижнів, а до кінця 2011 року дана буде представлена у кожній області.

Відкриття виставки о 12:00.