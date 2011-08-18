У Буську відкриють районний центр зайнятості

Львів. 18 серпня. УНІАН. Завтра, 19 серпня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк візьме участь в урочистому відкритті оновленого приміщення Буського районного центру зайнятості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, заплановано, що участь у відкритті також візьмуть перший заступник директора Львівського обласного центру зайнятості Василь Буртник, голова Буської райдержадміністрації Володимир Сай, голова Буської райради Володимир Замроз, Буський міський голова Ростислав Сліпець та директор ТзОВ «Пласт» Петро Орихівський.

Священики проведуть обряд освячення приміщення, а паралельно із цим директор Буського районного центру зайнятості проведе презентацію приміщення за роботою ЄТНАСП (єдина технологія надання соціальних послуг) та ЄІАС (єдина інформаційна аналітична система) (NET).

«Ще донедавна шукачі роботи та працедавці обслуговувалися в тісних, малих, непристосованих кімнатах, а тепер матимуть змогу отримувати послуги у сучасному офісі з просторими приміщеннями, обладнаними комп’ютерною та офісною технікою, розмаїтими наочно-консультативними матеріалами тощо», – йдеться у повідомлені.