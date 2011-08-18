Губернатора Львівщини запрошено на Форум ділових людей України
Захід проводитиметься в Києві
Львів. 18 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк отримав запрошення відвідати Форум ділових людей України, який відбудеться 2 вересня 2011 року у місті Києві.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.
У форумі приймуть участь парламентарі, урядовці, представники українських та міжнародних ділових кіл, експертної спільноти, недержавних організацій та засобів масової інформації.
Форум буде проходити у форматі активної дискусії спікерів і аудиторії, у ході якої будуть обговорені наступні питання:
- основні напрямки побудови ефективної економіки ХХІ ст.;
- актуальні проблеми в економіці та виявлення майбутніх ризиків;
- самоорганізація бізнесу щодо відстоювання своїх інтересів.