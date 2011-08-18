Губернатора Львівщини запрошено на Форум ділових людей України

Львів. 18 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк отримав запрошення відвідати Форум ділових людей України, який відбудеться 2 вересня 2011 року у місті Києві.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

У форумі приймуть участь парламентарі, урядовці, представники українських та міжнародних ділових кіл, експертної спільноти, недержавних організацій та засобів масової інформації.

Форум буде проходити у форматі активної дискусії спікерів і аудиторії, у ході якої будуть обговорені наступні питання:

- основні напрямки побудови ефективної економіки ХХІ ст.;

- актуальні проблеми в економіці та виявлення майбутніх ризиків;

- самоорганізація бізнесу щодо відстоювання своїх інтересів.