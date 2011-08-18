Губернатора Львівщини запрошено на Форум ділових людей України

17:02, 18 серпня 2011
Львів
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Захід проводитиметься в Києві

Львів. 18 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк отримав запрошення відвідати Форум ділових людей України, який відбудеться 2 вересня 2011 року у місті Києві.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

У форумі приймуть участь парламентарі, урядовці, представники українських та міжнародних ділових кіл, експертної спільноти, недержавних організацій та засобів масової інформації.

Форум буде проходити у форматі активної дискусії спікерів і аудиторії, у ході якої будуть обговорені наступні питання:
-   основні напрямки побудови ефективної економіки ХХІ ст.;
-   актуальні проблеми в економіці та виявлення майбутніх ризиків;
-   самоорганізація бізнесу щодо відстоювання своїх інтересів.

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