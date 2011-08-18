У Жидачеві 40 інвалідів змагались на районній спартакіаді

До Дня Незалежності

Львівська область. 18 серпня. УНІАН. 17 серпня на базі спорткомплексу Жидачівської загальноосвітньої школи №2 пройшла VIII районна спартакіада інвалідів. Як повідомили УНІАН у Жидачівській РДА, змагання проходили із шести видів спорту, в яких взяло участь 40 осіб. Як зазначили в РДА, захід проводився з нагоди 20-ї річниці незалежності України.

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