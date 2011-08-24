Цимбалюк зустрівся з учнівськими осередками освіти діаспори

Львів. 24 серпня. УНІАН. У День Незалежності України у Палаці мистецтв відбулася зустріч голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка з учнівськими осередками освіти діаспори Польщі, Румунії, Башкортостану, Естонії, Латвії, Сербії, Казахстану, а також лідерами учнівського самоврядування м. Горлівки, які перебувають у Міжнародному українознавчому таборі з 5 до 29 серпня на Львівщині.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Перед зустріччю з дітьми голова Львівської облдержадміністрації ознайомився з виставкою мистецьких робіт Всеукраїнського літературно-мистецького проекту «Україна, в якій я хочу жити» та висловив особливу подяку ініціатору проведення конкурсу кращих творів дітей про Україну, голові постійної комісії з питань культури, духовного відродження та ЗМІ Львівської облради Орестові Шейці.

«Ви перебуваєте на Україні у важливий історичний час, коли ми відзначаємо 20-річчя незалежності. Сподіваюся, що від перебування на Львівщині у вас залишаться хороші спогади, якими ви поділитеся з близькими та друзями у своїх країнах. Бажаю також щоб ви стали справжніми друзями, адже сучасний розвиток комунікації це дозволяє, та знову приїхали на Львівщину, а можливо хтось із вас захоче жити у Львові. Тож бажаю вам хорошого перебування на Львівщині» - сказав у привітанні М.Цимбалюк.

Голова Львівської облдержадміністрації також поділився враженнями від виставки мистецьких робіт. Зокрема він зазначив, що його до сліз зворушила одна історія бачення майбутнього України дитиною, і хотілося, щоб справді це майбутнє втілилося для України таким, яким дитина його бачить через 10 років.

Михайло Цимбалюк поспілкувався з представниками кожної з країн, діти з яких перебувають на Львівщині.

Зокрема Діана з Латвії розповіла голові Львівської ОДА про те, що діти із її країни чотири роки підряд приїжджають на відпочинок до Львова: «Я була у Львові 3 роки тому, і за ці роки Львів дуже змінився. Від перебування у цьому місті хочеться співати і всім про нього розповідати». Дівчинка запропонувала налагодити культурний обмін дітей між Латвією та Львівщиною. Голова Львівської ОДА підтримав цю ідею і наголосив, що зробить все можливе, аби делегація дітей із Львівщини поїхала у Латвію, а діти із Латвії приїхали до Львова на Євро-2012.

Представники делегації м. Горлівки, які побували на батьківщині Івана Франка, подарували на згадку про зустріч голові Львівської облдержадміністрації Франковий рушник, вишитий ними.

Михайло Цимбалюк подякував за подарунок і повідомив присутнім, що у неділю, 28 серпня, Львівщина відзначатиме 155 річницю з дня народження Івана Франка. Під час святкувань на батьківщині Каменяра рушник буде передано музею-садибі Каменяра в с. Нагуєвичі.

Також представники делегації Польщі запросили голову облдержадміністрації до міста Перемишль на святкування 100-річного ювілею найстаршої української школи у Польщі, яке відбудеться у вересні цього року.



Голова Львівської облдержадміністрації подарував усім учасникам пам’ятні книжки про Львів та спільно з дітьми всіх країн заспівав пісню «Червона рута».

Нагадаємо, Міжнародний українознавчий табір організовано головним управлінням освіти та науки Львівської ОДА 11 років тому.

У 2011 році табір організовано з 17 липня до 29 серпня за участю 140 дітей української діаспори з Польщі, Румунії, Башкортостану, Естонії, Латвії, Сербії, Казахстану.

Програма Міжнародного українознавчого табору спрямована на вивчення українських традицій, звичаїв, туристично-краєзнавчої роботи, мистецьких здобутків Львівщини.