З центру Львова після святкувань вивезли 30 тонн сміття

Львів. 25 серпня. УНІАН. Після Дня Незалежності з центру міста вивезли 10 машин сміття, що становить близько 25-30 тонн. Про це УНІАН повідомили у Галицькій районній адміністрації міста Львова.

«Найбільше сміття працівники зібрали на площі Ринок. Працювали вчора з 22.00 до 01.00. І вже зранку, з 4 години, працівники ЛКП продовжили вивозити сміття. Зокрема, з центру міста зібрано 2 вантажівки сміття, 1 порохотяг, 2 машини сміття з урн, ще 5 вантажівок зібрали ЛКП району», - розповіла голова Галицької районної адміністрації Ірина Маруняк.

До слова, після Дня міста у центрі Львова зібрали 9 вантажівок сміття.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня у Львові відбувалися урочисті заходи з нагоди 20-річчя незалежності України.