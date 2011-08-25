На Львівщині град пошкодив дахи та вікна будинків. Фото

Львів. 25 серпня. УНІАН. 24 серпня на території Сколівського району Львівщини внаслідок короткочасних опадів у вигляді великого граду (діаметром 3-5 см) було частково пошкоджено шиферне покриття і скло окремих житлових будинків і об’єктів соціальної сфери у трьох населених пунктах (с. Крушельниця, с. Підгородці, с. Урич).

Як повідомили УНІАН у прес-центрі МНС України, загиблих та травмованих немає.





Комісією з питань ТЕБ та НС райдержадміністрації створено робочі групи для визначення збитків.

Всього на території трьох сіл, за попередньою інформацією, пошкоджено дахи 372 будівель, з них 365 житлових будинків та 7 об’єктів соціальної сфери. Попередньо пошкодження дахів, в основному, у вигляді отворів в покритті.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Львівській області.