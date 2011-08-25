Цимбалюк перебуває з робочим візитом у Києві

Львів. 25 серпня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк перебуватиме з робочим візитом у Києві. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Заплановано, що голова Львівської ОДА візьме участь у нараді з обговорення прогнозних показників місцевих бюджетів на 2012 рік, яка відбуватиметься у Міністерстві фінансів України.

Також Михайло Цимбалюк візьме участь у нараді, яка проходитиме у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, на якій обговорюватимуться питання капітального будівництва, інвестиційних проектів (програм) та інших заходів соціально-економічного розвитку, які потребують фінансування з державного бюджету у 2012 році.