«Концерн Галнафтогаз» підписує пакет кредитно-фінансових угод на суму 190 млн. дол. США

5 вересня «Концерн Галнафтогаз» (Львів) підписує пакет кредитно-фінансових угод на загальну суму 190 млн дол. США з провідними міжнародними банківськими установами. Організатором пакету фінансування виступили Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародна фінансова корпорація.

Після підписання документів відбудеться прес-конференція, під час якої можна буде детальніше дізнатися про співпрацю «Концерну Галнафтогаз» з міжнародними фінансовими організаціями, про шляхи використання залучених коштів та про напрямки подальшого розвитку мережі АЗК «ОККО».

Церемонія відбудеться 5 вересня 2011 року о 10.00 в Королівських палатах Львівського історичного музею (Львів, пл. Ринок, 6).