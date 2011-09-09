До Львова приїде представник МЗС Литви

Львів. 9 вересня. УНІАН. 15-17 вересня з робочим візитом до Львова приїде заступник Міністра закордонних справ Литовської Республіки Евалдас Ігнатавічюс.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, під час візиту передбачена зустріч з керівництвом Львівської області, на якій заплановано обговорити питання співпраці Литви і Львівської області у сфері європейської інтеграції.

Заступник міністра закордонних справ Литовської Республіки читатиме лекцію студентам Львівського національного університету імені Івана Франка про відносини між Литвою та Україною, представить досвід Литви у Європейському Союзі.

Також Евалдас Ігнатавічюс відвідає філіал Литовського Центру студій європейської інтеграції і візьме участь у відкритті Форуму видавців.