Цимбалюк привітав працівників „Львівгазу” з професійним святом

Львів. 9 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь в урочистостях з нагоди професійного свята - Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості та привітав працівників ПАТ „Львівгаз”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк у вітальному слові відзначив, що „Львівгаз” не зупиняється на досягнутому, веде активний пошук нових методів роботи та подякував колективу за високу якість і продуктивність праці.

„Дуже приємно, що ми перебуваємо в трудовому колективі, який є флагманом у наданні газових послуг на Львівщині”, - наголосив М.Цимбалюк.

Голова Львівської облдержадміністрації побажав достойних зарплат, хорошого соціального забезпечення і нових здобутків у роботі.

За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток газової промисловості України і з нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України Михайло Цимбалюк нагородив Почесною грамотою облдержадміністрації:

Козицького Зіновія Ярославовича – генерального директора групи енергетичних компаній;

Прохацьку Марію Михайлівну – начальника відділу режимів газопостачання і аналізу втрат газу публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації „Львівгаз”;

Паславського Володимира Миколайовича – начальника філії Перемишлянське управління з експлуатації газового господарства публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації „Львівгаз”;

оголошено Подяку голови облдержадміністрації:

Брильовському Богданові Євгеновичу – слюсареві аварійно-диспетчерської служби міста Дрогобича філії Дрогобицьке управління з експлуатації газового господарства публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації „Львівгаз”;

Неборачку Степанові Петровичу – слюсареві аварійної служби філії Пустомитівське управління з експлуатації газового господарства публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації „Львівгаз”;

Дашковському Іванові Павловичу - слюсареві аварійної служби філії Стрийське управління з експлуатації газового господарства публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації „Львівгаз”;

Шкоропад Мар’яні Степанівні – технікові Франківської районної служби газопостачання міста Львова управління з експлуатації газового господарства публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації „Львівгаз”;

Кухті Романові Васильовичу – операторові електронно-обчислювальних машин дільниці по приладному обстеженню газопроводів міста Львова управління з експлуатації газового господарства публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації „Львівгаз”.