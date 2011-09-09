У Львові розпочався театральний сезон

Львів. 9 вересня. УНІАН. У Львові 8 вересня розпочався новий театральний сезон. Про це повідомляє управління культури Львівської облдержадміністрації.

8 вересня 2011 року Національний академічний український драматичний театр ім. М.Заньковецької офіційно відкрив 94-ий театральний сезон виставою М.Кропивницького «Невольник», режисер – народний артист України Ф.Стригун.

Також інформуємо, що 16 вересня 2011 року Львівська обласна ФІЛАРМОНІЯ розпочне сезон із концерту симфонічної музики, де виконуватиметься “Урочиста увертюра” М.Скорика, скрипковий концерт Ф.Мендельсона та Симфонія № 4 П.Чайкрвського за участю Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії, М.Овруцького (скрипка, Німеччина), диригент — А.Торибаєв.

17 вересня 2011 року у Концертному залі ім.Ст.Людкевича Львівської обласної філармонії Заслужена академічна капела України “ТРЕМБІТА” розпочне сезон із виконання концертної програми “Музика Нової доби” зі спільною участю з Я.Мигалем (віолончель), О.Бубела (сопрано), М.Жехович (сопрано), диригенти – Б.Дашак та М.Кулик.