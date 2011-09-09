На Самбірщині відкрито газове родовище

Львів. 9 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, 9 вересня в рамках робочої поїздки у Самбірський район взяв участь в урочистому відкритті Чайковицького газового родовища. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк оглянув газове родовище у селі Чайковичі, де на глибині 1130 метрів пробурена свердловина. Підготовчі роботи до урочистого відкриття родовища тривали 1,5 роки – з часу отримання ліцензії на буріння.

Генеральний директор групи енергетичних компаній Зіновій Козицький повідомив, що це вже друге відкрите родовище в Самбірському районі та подякував за розуміння та підтримку голові Львівської облдержадміністрації Михайлові Цимбалюку та голові Самбірської райдержадміністрації Івану Білаку.

Михайло Цимбалюк, в свою чергу, щиро привітав усіх працівників газового родовища із цією подією, а також із професійним святом – Днем працівника газової та нафтової промисловості.

Голова Львівської облдержадміністрації розповів, що ця тема є для нього дуже близькою, оскільки його батько більше 40 років пропрацював у цій галузі, а також зізнався, що сьогодні вперше побачив австрійську установку для буріння і додав, що навіть на Полтавщині, де свердловини бурують значно глибше, подібних установок немає.

Михайло Цимбалюк також наголосив, що найближчим часом газове родовище буде підключене до загальної газової мережі: «Відкриття газового родовища засвідчує те, що газ і нафта в Україні є, і для її видобування потрібно залучати вчених та професіоналів, а Львівщина у цьому як завжди має показувати приклад. Особливо важливо займатись видобуванням газу, коли ціна на нього постійно зростає» - зазначив Михайло Цимбалюк і подякував усім працівникам за патріотизм та любов до своєї справи.

Також згідно із розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 9 вересня 2011 р.№915 за сумлінну працю та з нагоди професійного свята нагороджено Почесною грамотою облдержадміністрації генерального директора групи енергетичних компаній Зіновія Козицького.