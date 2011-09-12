Офіційний курс валют на 12 вересня

Дані Нацбанку

Львів. 12 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.2300 (на 9 вересня – 797.2700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1101.5327 (на 9 вересня – 1119.6860) 10 RUB – 2.6851 (на 9 вересня – 2.7025) 100 PLN – 255.9739 (на 9 вересня – 264.2389).

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