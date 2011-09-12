Цимбалюк зустрівся із в. о. директора аеропорту «Львів»
10:59, 12 вересня 2011Львів
0 0
Говорили про нові авіасполучення
Львів. 12 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 12 вересня провів зустріч із виконувачем обов’язки директора ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» Романом Гонтаревим.
Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, під час зустрічі обговорено питання відновлення та створення нових авіасполучень, господарської діяльності ДП «Міжнародний аеропорт «Львів», зокрема роботи аеропорту в умовах завершення будівництва нового аеровокзалу та реконструкції злітно-посадкової смуги.
Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк також обговорив із Романом Гонтаревим питання навчання нового персоналу та їх стажування у Державному підприємстві «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter