Цимбалюк зустрівся із в. о. директора аеропорту «Львів»

Львів. 12 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 12 вересня провів зустріч із виконувачем обов’язки директора ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» Романом Гонтаревим.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, під час зустрічі обговорено питання відновлення та створення нових авіасполучень, господарської діяльності ДП «Міжнародний аеропорт «Львів», зокрема роботи аеропорту в умовах завершення будівництва нового аеровокзалу та реконструкції злітно-посадкової смуги.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк також обговорив із Романом Гонтаревим питання навчання нового персоналу та їх стажування у Державному підприємстві «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».