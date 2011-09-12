У Львові презентували хокейний клуб «Леви». Фото

Львів. 12 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 12 вересня взяв участь у презентації професійного хокейного клубу «Леви», який є єдиним хокейним клубом на теренах західної України. Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

Президент клубу Ігор Чуркін представив повний склад новоствореної хокейної команди, до якої увійшли 25 гравців із різних країн світу.

Голова Львівської ОДА привітав новостворену хокейну команду і відзначив, що Львів уже має свою історію створення українського хокею, яку "Леви" будуть відроджувати і продовжувати.

Михайло Цимбалюк також наголосив, що на Львівщині в рамках підготовки до Зимової Олімпіади 2022 року буде споруджуватися спортивна інфраструктура, в тому числі і хокейна, яка продемонструє, що Львівська область є ще і хокейним краєм.

Голова Львівської ОДА також наголосив на необхідності виховувати серед молоді області своїх спортсменів, які уже займаються цим видом спорту.

Президент хокейного клубу Ігор Чуркін подарував Михайлові Цимбалюку майку під номером 1 ХК «Леви». Приймаючи подарунок, голова Львівської ОДА наголосив, що ця майка багато до чого зобов’язує, і він зробить усе можливе, щоб команда гідно розвивалася і досягала високих спортивних результатів.