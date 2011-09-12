Янукович доручив передати «Тюрму на Лонцького» Мінкультури

Доручення на сайті Президента

Львів. 12 вересня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович доручив прем’єр-міністру України Миколі Азарову та голові СБУ Валерію Хорошковському передати Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» Міністерству культури. «Ужити заходів щодо передачі в установленому порядку Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» до сфери управління Міністерства культури України та забезпечення відповідного фінансування зазначеного музейного закладу з Державного бюджету України до 15 жовтня 2011 року», - йдеться у відповідному дорученні. Доручення підписане 9 вересня 2011 року.

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