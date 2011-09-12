На кордоні вилучено жіночого одягу на 390 тис. грн

Львів. 12 вересня. УНІАН. Працівники митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці вилучили контрабанду жіночого одягу вартістю 390 тис. грн, який намагалися ввезти в Україну без сплати належних платежів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Мешканка Хмельниччини, повертаючись з Республіки Польщі автомобілем «Мерседес-Бенс Віто», намагалася ввезти на митну територію України без оподаткування майже 1300 одиниць жіночого одягу.

Транспортний засіб було виведено на оглядовий майданчик, де в багажному відсіку в поліетиленових мішках виявлено новий жіночий одяг в асортименті: сукні, светри, гольфи, кардигани, куртки тощо.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст.ст. 339, 340 Митного кодексу України.

Товар вартістю 390 603,30 грн вилучено до рішення суду.