На кордоні вилучено жіночого одягу на 390 тис. грн

13:17, 12 вересня 2011
Львів
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Везли сукні, светри, куртки…

Львів. 12 вересня. УНІАН. Працівники митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці вилучили контрабанду жіночого одягу вартістю 390 тис. грн, який намагалися ввезти в Україну без сплати належних платежів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Мешканка Хмельниччини, повертаючись з Республіки Польщі автомобілем «Мерседес-Бенс Віто», намагалася ввезти на митну територію України без оподаткування майже 1300 одиниць жіночого одягу.

Транспортний засіб було виведено на оглядовий майданчик, де в багажному відсіку в поліетиленових мішках виявлено новий жіночий одяг в асортименті: сукні, светри, гольфи, кардигани, куртки тощо.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст.ст. 339, 340 Митного кодексу України.

Товар вартістю 390 603,30 грн вилучено до рішення суду.

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