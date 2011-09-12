Цимбалюк зустрівся із головою Старосамбірської РДА

Львів. 12 вересня. УНІАН. 12 вересня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів робочу зустріч із головою Старосамбірської райдержадміністрації Володимиром Цегеньком.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, голова Старосамбірської РДА поінформував Михайла Цимбалюка про те, що 9 вересня проведено тендер на закупівлю шкільного автобуса «Школярик» за кошти районного бюджету.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк запевнив, що із обласного бюджету будуть виділені кошти на закупівлю ще двох автобусів.

Також голови обговорили Розпорядження на виділення субвенції з обласного бюджету на шкільні навчальні заклади. У 2011 році у Старосамбірському районі уже відкрито три навчально-виховні комплекси і до кінця цього року заплановано відкриття ще трьох закладів.

Володимир Цегенько також поінформував голову Львівської ОДА про підготовку основи для спортивного майданчика зі штучним покриттям у місті Старий Самбір.

На зустрічі також обговорено хід посіву озимих культур, зокрема у районі уже засіяно 140 га озимого ріпаку та 90 га жита. Михайло Цимбалюк доручив голові райдержадміністрації вирішити питання загосподарювання вільних земель району.