Мішель Дізель провела у Львові Пивну олімпіаду. Фото

Львів. 12 вересня. УНІАН. У Львові в межах навчань в Галицькій школі гостинності відбулася ІІ Пивна олімпіада, яку провела відома австрійська спеціалістка з барної справи Мішель Дізель.

Після навчання учасники отримали системні знання про пиво, взнали міжнародні вимоги до розливу бочкового пива та навчилися правильно розливати бочкове пиво.

Крім того, до Львова, єдиного з українських міст, що прийматимуть Чемпіонат Європи з футболу 2012, завітали представники іноземних ЗМІ, які в рамках ознайомлення з підготовкою міста до Турніру також завітали на ІІ Пивну олімпіаду.

Нагадаємо, І Пивна олімпіада у Львові відбулася 10 серпня.

Фото Євген Кравс