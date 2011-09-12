Мішель Дізель провела у Львові Пивну олімпіаду. Фото
16:52, 12 вересня 2011Львів
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Захід провели уже вдруге
Львів. 12 вересня. УНІАН. У Львові в межах навчань в Галицькій школі гостинності відбулася ІІ Пивна олімпіада, яку провела відома австрійська спеціалістка з барної справи Мішель Дізель.
Після навчання учасники отримали системні знання про пиво, взнали міжнародні вимоги до розливу бочкового пива та навчилися правильно розливати бочкове пиво.
Крім того, до Львова, єдиного з українських міст, що прийматимуть Чемпіонат Європи з футболу 2012, завітали представники іноземних ЗМІ, які в рамках ознайомлення з підготовкою міста до Турніру також завітали на ІІ Пивну олімпіаду.
Нагадаємо, І Пивна олімпіада у Львові відбулася 10 серпня.
Фото Євген Кравс
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