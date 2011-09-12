На Львівщині триває підготовка до економічного форуму

Львів. 12 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів нараду щодо підготовки до XI Міжнародного економічного форуму, що відбудеться 14-15 жовтня у м.Трускавці.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, на нараді були присутні перший заступник голови облдержадміністрації Богдан Петрушак, заступник голови облдержадміністрації з питань містобудування та інвестиційної політики Володимир Губицький, керівники обласних управлінь, представник Львівської торгово-промислової палати.

Під час наради було обговорено питання щодо забезпечення учасників Форуму готельними номерами, підготовки культурної програми, мовного супроводу, підготовки пішохідної зони та рекламних носіїв.

Михайло Цимбалюк наголосив, що для перевезення учасників та гостей слід задіяти автобуси львівського виробництва з відповідними логотипами XI Міжнародного економічного форуму, а також про необхідність забезпечення синхронним перекладом української, англійської, німецької, російської та польської мов на час проведення Форуму.

Голова ОДА повідомив, що наступна нарада щодо підготовки Форуму відбудеться 17 вересня в м.Трускавці, на якій заплановано зустріч з керівниками місцевих суб’єктів господарювання, а також будуть розглянуті питання логістики та інші.

По завершенню наради Михайло Цимбалюк доручив керівникам управлінь тримати на контролі виконання поставлених завдань.