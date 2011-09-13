У Львові говорили про оптимізацію пасажирських перевезень

Львів. 13 вересня. УНІАН. 13 вересня у Львівській ОДА під головуванням Володимира Губицького проведено перше засідання робочої групи з оптимізації пасажирських автобусних перевезень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На розгляд членів робочої групи представлено проекти Концепції розвитку пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування та Програми оптимізації розвитку маршрутної мережі пасажирських автоперевезень Львівської області на 2011-2015 роки.

На 1 вересня у Львівській області пасажирські перевезення здійснюють 128 перевізників, з них 24 обслуговує лише міські маршрути. Серед перевізників, які працюють на приміських та міжміських маршрутах 11 товариств різних форм власності (колишні базові підприємства), 55 приватних підприємств, 38 приватних підприємців.

Зазначені перевізники обслуговують 945 маршрутів, у тому числі: 105 міських, 488 приміських, 352 міжміських. Загальна кількість транспортних засобів задіяних на обслуговуванні маршрутів, складає приблизно 2780 одиниць.

Для порівняння в 2004 році - «пік» зростання кількості автобусів - 1295 маршрутів обслуговувало 3784 одиниці транспортних засобів, що було в 3,6 рази більше в порівнянні з 1996 р.

Така значна кількість як автобусів так і маршрутів була обумовлена обслуговуванням маршрутів придбаним за кордоном маловмісними мікроавтобусами. Не завжди обґрунтованими були і рішення щодо відкриття нових маршрутів або збільшення кількості автобусів на діючих маршрутах.

За підсумками наради Володимир Губицький зазначив, що заходи облдержадміністрації, як організатора перевезень, спрямовані на оновлення рухомого складу, заміну маловмістимих переобладнаних з вантажних транспортних засобів на комфортні автобуси більшої вмістимості, дали можливість суттєво зменшити кількість автобусів на маршрутах та підвищити якість та безпеку. В даному випадку актуальним є питання оптимізації обласної автобусної мережі, яка на даний час формується без вивчення реальних пасажиропотоків та техніко-економічного обґрунтування доцільності певних маршрутів.

Оптимізація автобусної мережі дасть змогу охопити транспортним сполученням максимальну кількість населених пунктів області, та зробить практично всі маршрути привабливими для перевізників.

Завданням робочої групи до якої залучено кваліфікованих фахівців в галузі автомобільного транспорту є розробка Концепції розвитку пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування та Програми оптимізації розвитку маршрутної мережі пасажирських автоперевезень Львівської області на 2011-2015 роки.

Проекти цих документів розроблено управлінням розвитку інфраструктури облдержадміністрації спільно з представниками Національного університету «Львівська політехніка».