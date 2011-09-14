Офіційний курс валют на 14 вересня

Дані Нацбанку

Львів. 14 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.2300 (на 13 вересня – 797.2300). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1087.8203 (на 13 вересня – 1088.6973) 10 RUB – 2.6410 (на 13 вересня – 2.6308) 100 PLN – 251.0026 (на 13 вересня – 251.8267).

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