Офіційний курс валют на 14 вересня
08:48, 14 вересня 2011Львів
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Дані Нацбанку
Львів. 14 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.2300 (на 13 вересня – 797.2300). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR – 1087.8203 (на 13 вересня – 1088.6973)
10 RUB – 2.6410 (на 13 вересня – 2.6308)
100 PLN – 251.0026 (на 13 вересня – 251.8267).
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