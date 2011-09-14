Львівський стадіон презентували школярам

Львів. 14 вересня. УНІАН. Макет футбольного стадіону, який будують до Євро-2012 у Львові, був одним з експонатів Ярмарку спорту, що проходив у приймаючому місті з 8 по 10 вересня. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об’єктів до Євро-2012 у м. Львові».

На Ярмарку школярі мали можливість ознайомитись із найрізноманітнішими видами спорту та взяти участь у спеціальних майстер-класах.

Учні та їх наставники познайомились із макетом євроарени, дізнались цікаві і пізнавальні факти про будівництво.

Крім того, відвідувачі взяли участь у конкурсі на знання історії чемпіонатів Європи з футболу. Переможці отримали цінні подарунки.

Загалом Ярмарок спорту відвідали близько 10 тисяч осіб – дітей, молоді, батьків та педагогів.

На виставці були представлені більше, ніж 40 спортивних федерацій Львова.