На Львівщині – новий начальник ДАІ

Львів. 14 вересня. УНІАН. 14 вересня особовому складу управління ДАІ у Львівській області представлено нового керівника – підполковника міліції Андрія Карпінця.

Як повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, наказ про призначення був підписаний 13 вересня.

Андрій Карпінець народився 20 квітня 1971 року у місті Львові.

У період від 1986-1990 року – студент Мирогощанського радгосптехнікуму Дубнівського району Рівненської області. У 2005 році закінчив навчання у Львівському юридичному інституті МВС України, де здобув спеціальність «правознавство».

Пройшов службу у Збройних Силах України у період від листопада 1990 року до листопада 1992 року, а з 1993 році – у військах та органах МВС.

Від березня 1993 року до вересня 2011 року працював на різних посадах в органах внутрішніх справ – від міліціонера окремого батальйону патрульно-постової служби Львівського відділу внутрішніх справ на транспорті до заступника начальника відділу - начальника сектору дорожньо-патрульної служби та організації розшуку викраденого автомототранспорту відділу Державної автомобільної інспекції УМВС України у Рівненській області.