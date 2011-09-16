Визначено переможця Форуму видавців у Львові

Львів. 16 вересня. УНІАН. 15 вересня оголошено переможців конкурсу«Найкраща книга Форуму-2011». Книжки оцінювало велике журі, що складалося з 26 малих журі, члени яких підбираються за професійною ознакою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Кількість членів журі – 94. На конкурс від 92 українських видавництв надійшло 379 книжок.

Цьогорічним володарем гран-прі стала книга Віти Сусак «Українські мистці Парижа. 1900-1939 рр.» Київ: Родовід – А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010.

Найкращі книжки Форуму видавців–2011

1. Уляна Кришталович. Рукописні карти України XVI–XІХ ст. З фондів ЦДІА України, м. Львів. Київ: Картографія, 2011.

2. Верґілій. Буколіки. Георгіки. Малі поеми. / З латинської переклав Андрій Содомора. Львів: Літопис, 2011.

3. Іван Дзюба. Нагнітання мороку. Від чорносотенців початку ХХ століття до українофобів століття ХХІ. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011.

4. Історичний атлас України. Найдавніше минуле. Русь. (Київська держава, Галицько-Волинська держава) / Керівник проєкту й автор-упорядник Юрій Лоза. Київ: Мапа, 2010.

5. Януш Корчак. Пригоди короля Мацюся. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011.

6. Ганс Християн Андерсен. Кресало / Художник Владислав Єрко. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011.

7. Валентин Сильвестров. Дочекатися музики: Лекції-бесіди / За матеріалами зустрічей, організованих Сергієм Пілютиковим. Київ: Дух і Літера, 2011.

8. Катерина Білокур. Видання в 2-х книгах. Київ: Родовід, 2010.

9. Фауст. За Йоганном Вольфґанґом Ґете / Переказ Барбари Кіндерманн, з ілюстраціями Клауса Ензіката, українською переповіла Леся Воронина. Київ: Прудкий равлик, Темпора, 2011.

10. Біблія. Четвертий повний переклад з давньогрецької мови ієромонаха о. Рафаїла (Романа Турконяка). Київ: Українське біблійне товариство, 2011.

11. Б. С. Черкес, С. М. Лінда. Архітектура сучасності. Остання третина ХХ – початок ХХІ століть. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010.

12. Роберт Музіль. Людина без властивостей / З німецької переклав Олекса Логвиненко. Київ: Видавництво Жупанського, 2010.

13. Уляна Головач, Галина Шепель. Грецька мова: койне елліністично-римського періоду. Львів: Видавництво УКУ, 2011.

14. Чорне і червоне: Сто українських поетів ХХ сторіччя; Червоне і чорне: Сто українських поеток ХХ сторіччя: Антології / Укладення Бориса Щавурського. Тернопіль: Богдан, 2011.

15. Розіп’ята Муза: Антологія українських поетів, які загинули насильницькою смертю: У 2 т. / Укладач Юрій Винничук. Львів: ЛА «Піраміда», 2011.

16. Рукавичка (Українська народна казка) / Ідея, макет та графічне опрацювання: Романа Романишин та Андрій Лесів. Тернопіль: Богдан, 2011.