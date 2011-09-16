На Львівщині знижено ціну на скраплений газ

Львів. 16 вересня. УНІАН. У Львівській області знижено ціну на скраплений газ, який використовується для потреб населення. Про це повідомили у Головному управлінні економіки та інвестицій Львівської ОДА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як інформують в управлінні, з метою оптимізації цінової ситуації на ринку скрапленого газу для забезпечення потреб населення та на виконання доручення першого віце-прем’єр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі України А. Клюєва від 22.08.2011 №36186/15/1-11 керівництвом ОДА спільно з профільними управліннями (головним управлінням економіки та інвестицій та управлінням вугільної промисловості та ПЕК ОДА) проведено нараду з представниками ПАТ «Львівгаз» по питанню щодо зменшення ціни на скраплений газ який використовується для потреб населення.

Враховуючи незмінну оптову ціну у другому півріччі на газ скраплений ПАТ «Львівгаз» переглянуло виробничі витрати та максимально мінімізувало їх.

Своїм наказом від 29.08.2011 № 219 з 1 вересня 2011 року зменшив ціну на газ скраплений для побутових потреб населення з 151,00 до 144,00 грн. за 1 балон місткістю 21 кг та наказом від 29.08.2011 № 219/1 року встановив ціну на газ скраплений для побутових потреб населення в розмірі 123,43 грн. за 1 балон місткістю 18 кг.