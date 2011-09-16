У Львові готуються до форуму гостинності

Львів. 16 вересня. УНІАН. Сьогодні під керівництвом заступника голови Львівської облдержадміністрації Володимира Губицького відбулась нарада з питань підготовки до проведення Міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності–2011, що проходитиме у Львові 12-14 жовтня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У нараді також взяли участь керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та представники ЗАТ «Гал-ЕКСПО».

У рамках Форуму проходитимуть ХІІ Міжнародна виставка-ярмарок „ТурЕКСПО-2011”, V Спеціалізована виставка „Готельний та ресторанний бізнес”, ІV Спеціалізована виставка „Континент розваг”, а також ряд заходів для спеціалістів туристичного та готельно- ресторанного бізнесу.



В ході наради заступник голови облдержадміністрації В. Губицький наголосив на необхідності консолідації зусиль галузей туризму, культури, Євро-2012 при підготовці до проведення надзвичайно актуального туристичного заходу напередодні чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Зокрема, зосередив особливу увагу на необхідності презентації основних нових об’єктів Євро-2012, багатосторонньому представленні єдиним стендом туристично-привабливих фестивалів, що стали родзинкою та брендом Львівщини туристичної, організації ділових переговорів між представниками туристичного бізнесу і закладами культури для формування ексклюзивного туристичного продукту Львівщини.

За підсумками наради визначено необхідні заходи та відповідальних осіб для забезпечення якісної та належної підготовки до Львівського міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності–2011.