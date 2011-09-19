М.Цимбалюк зустрівся з письменником М.Мушинкою

Львів. 19 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся з відомим українським науковцем, письменником, професором україністики Пряшівського університету (Словаччина) Миколою Мушинкою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Микола Мушинка приїхав до Львова, щоб представити львів’янам Піддуплянський художній народний ансамбль з м.Пряшів (Словаччина).

Микола Мушинка – словацький фольклорист та українознавець русинського (українського) походження, іноземний член Української академії наук. Досліджує лемківський фольклор в Югославії, Румунії, Польщі, Україні, Західній Чехії та Моравії.

Микола Мушинка є автором близько 70 книжок, 237 наукових статей, 436 рецензій та 1127 науково-популярних та публіцистичних статей, здебільшого пов’язаних з Україною. Він відроджує в діаспорі забуті українські традиції, прославляє імена забутих недооцінених українських учених, письменників, художників, політиків, імена вчених і меценатів, які врятовували чи відбудовували старовинні українські церкви та пам’ятники, бореться за визнання у світі доброго імені України.