Водій рейсового автобуса перевозив арматуру

Львів. 20 вересня. УНІАН. У пункті пропуску «Шегині» Львівської митниці у водія рейсового автобуса «Перемишль – Чернівці» виявлено контрабанду арматури. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Під час огляду багажного відділення автобуса митники виявили арматуру – кріплення з недорогоцінних металів, що містились у картонних упаковках, а саме: 154 упаковки завіс віконних, 54 упаковки завіс до воріт та три упаковки засувів до вікон.

Загальна вага арматури – 1790 кг. Про наявність цього товару під час усного опитування громадянин не заявив, у митній декларації не вказав.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 340 Митного кодексу України.

Товар загальною вартістю майже 140 тис. грн. вилучено до рішення суду.