Офіційний курс валют на 21 вересня

Дані Нацбанку

Львів. 21 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.3700 (на 20 вересня – 797.3700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1093.1943 (на 20 вересня – 1087.6924) 10 RUB – 2.5317 (на 20 вересня – 2.5832) 100 PLN – 250.3881 (на 20 вересня – 249.2135).

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