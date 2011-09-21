У Львові робітника засипало землею

Львів. 21 вересня. УНІАН. У Львові під час проведення земляних робіт засипало землею 31-річного робітника. Інцидент стався 19 вересня на території гаражного кооперативу «Якір» на вулиці Дем’янській, 24.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області.

Для надання допомоги на місце події було залучено пожежно-рятувальні відділення. «Потерпілого було вивільнено з землі та у задовільному стані доставлено в 8-му міську клінічну лікарню», – зазначено в повідомлені.