У Львові робітника засипало землею
09:41, 21 вересня 2011Львів
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Чоловік в лікарні
Львів. 21 вересня. УНІАН. У Львові під час проведення земляних робіт засипало землею 31-річного робітника. Інцидент стався 19 вересня на території гаражного кооперативу «Якір» на вулиці Дем’янській, 24.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області.
Для надання допомоги на місце події було залучено пожежно-рятувальні відділення. «Потерпілого було вивільнено з землі та у задовільному стані доставлено в 8-му міську клінічну лікарню», – зазначено в повідомлені.
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