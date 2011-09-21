Цимбалюк: Форум у Трускавці отримає нове дихання

Львів. 21 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів робочу зустріч з представниками дипломатичних представництв акредитованих у м.Львові щодо проведення ХІ Міжнародного економічного форуму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На зустрічі були присутні представники дипломатичних представництв Республіки Польща, Російської Федерації, Чеської Республіки, Італійської Республіки, Франції, Австрійської Республіки, Королівства Бельгія, Республіки Білорусь, Грузії, Республіки Казахстан, Канади, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Мексиканських Сполучених Штатів, Королівства Нідерландів, Федеративної Республіки Німеччини та Республіки Словенії.

Голова Львівської ОДА зазначив, що Форум у м.Трускавці отримає нове дихання завдяки новому аспекту – проведенню Зимових Олімпійських ігор 2022 року на Львівщині. Це буде знаком того, куди Україна рухатиметься далі, як розвиватиме економіку та інфраструктуру. На закінчення зустрічі Михайло Цимбалюк наголосив, що потрібно також максимально попрацювати в напрямках транскордонного співробітництва.

Нагадаємо, що ХІ Міжнародний економічний форум відбудеться 14-15 жовтня 2011 року у готелі «Ріксос-Прикарпаття» м.Трускавець. Головні теми доповідей стосуватимуться питань національних пріоритетів економічної політики, забезпечення економічного зростання, залучення інвестицій і розбудови інфраструктури, сучасних моделей транскордонної співпраці, стратегічного планування та регіонального розвитку, а також наскрізною темою форуму буде висвітлення підготовки реалізації Національного проекту «Олімпійська надія 2022».