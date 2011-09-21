На Львівщині на посту ДАІ з’явився «Рубіж»

Львів. 21 вересня. УНІАН. Від сьогодні у селі Новосілки на території Кам’янко-Бузького району на стаціонарному посту ДАІ почала працювати система сканування транспортних засобів «Рубіж».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласного управління ДАІ.

Вищевказаний стаціонарний пост ДАІ є автоматизованим. Зокрема, за допомогою «Рубіжа» навіть на певній відстані є можливість виявляти автомобілі, які знаходяться в угоні, а також ті, які є під арештом.

Встановлена сучасна техніка, а саме – система сканування «Рубіж», дає змогу інспекторам ДАІ працювати відкрито. Адже «Рубіж» фіксуватиме усі порушення, які скоюватимуть на цій ділянці дороги учасники дорожнього руху.

Варто відзначити, що система сканування «Рубіж» дозволяє:

– розпізнавання автомобільних номерів (система автоматично розпізнає однорядкові номерні знаки для нерухомих і рухомих, що наближаються і віддаляються автомобілів, при візуально помітних номерних знаках ймовірність розпізнавання не нижче 90% як у світлий, так і в темний час доби);

– збереження в архіві знімків і транспортних засобів;

– моніторинг дорожньої обстановки в режимі реального часу;

– перевірку транспортних засобів по базах реєстраційних номерів, у тому числі по базах розшуку, оперативним орієнтуваннях і маскам нечіткого пошуку;

– інформування оператора про появу автомобіля, включеного в базу розшукуваних ТЗ;

автоматичну генерацію статистичних звітів для аналізу транспортних потоків.