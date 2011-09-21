На Львівщині пройде фестиваль туристичної пісні

Львів. 21 вересня. УНІАН. 24-25 вересня на території Яворівського національного природного парку у відпочинковій зоні с. Верещиця відбудеться XІІІ Молодіжний фестиваль туристичної пісні «Бабине літо».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Захід проводитиметься в межах святкування Всесвітнього дня туризму, за сприянням управління туризму та рекреації Львівської ОДА.

Мета фестивалю – підвищення престижу української туристичної пісні серед студентської молоді, сприяння зростанню авторитету та формуванню іміджу Яворівського НПП як центру туризму і відпочинку, популяризація екологічного туризму на природоохоронних територіях та примноження народних традицій серед молоді.

Ключовою подією фестивалю стане конкурс молодіжних команд, який включатиме в себе номінації на краще виконання туристичної, української народної та авторської пісень, студентських анекдотів та розповідей-бувальщин на тему „Як студенти у похід ходили”.

Непересічним елементом заходу буде розпалювання дружньої ватри, різноманітні жартівливі конкурси та забави, виконання автентичних пісень, а також екскурсія територією Яворівського НПП.