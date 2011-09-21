У центрі Львова легковик збив дитину

Львів. 21 вересня. УНІАН. Вчора , 20 вересня, у центрі Львова 46-річний водій автомобіля «Фольксваген» збив 5-річну дитини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

За інформацією ДАІ, дівчинка несподівано вибігла на проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.

У ДТП дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізовано у ІІ хірургічне відділення Львівської міської дитячої клінічної лікарні, що на вулиці П. Орлика.

Ведеться слідство.