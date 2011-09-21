Цимбалюк нагородив матерів-героїнь Миколаївського району

Львів. 21 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, в рамках робочої поїздки у Миколаївський район, вручив нагороди 177 матерям-героїням регіону, а також дві відзнаки Президента України – ювілейні медалі «20 років Незалежності України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк привітав матерів-героїнь Миколаївського району із великим християнським святом – Різдвом Пресвятої Богородиці, а також з присвоєнням почесного звання «Мати-героїня» та побажав матерям побільше хороших світлих днів у їхньому житті, довголіття, благополуччя, родинного тепла та радості від дітей і онуків. «Найбільше багатство держави – це люди, а ви дійсно це багатство примножуєте», - сказав Михайло Цимбалюк.

Голова Львівської ОДА також зазначив, що Миколаївський район є одним із чотирьох районів області, де проживає найбільше матерів-героїнь, а це, своєю чергою, означає, що районна влада оперативно та якісно спрацювала, підготувавши усі документи для підготовки до підписання Указу Президента України Віктора Януковича.