У Львові відкрилася виставка “Апостоли Духа”

Львів. 21 вересня. УНІАН. Сьогодні в межах святкування 200-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича в музеї «Русалки Дністрової» відбулося відкриття виставки «Апостоли Духа».

Про це УНІАН повідомило управління культури Львівської облдержадміністрації.

Матеріали виставки розповідають про спроби не одного покоління львів’ян відновити зруйновану у 1939 році церкву Святого Духа, що є символом національного відродження, з якою пов’язана діяльність о.Маркіяна Шашкевича, митрополитів Андрея Шептицького та Йосипа Сліпого. Представлені унікальні фотографії, графічні та живописні роботи.

Одночасно з відкриттям виставки відбудеться презентація оновленого (після грунтовних ремонтно-реставраційних робіт) приміщення музею – вежі церкви Святого Духа, пам’ятки архітектури XVIII ст.

Зокрема відвідувачі матимуть можливість оглянути модернізований механізм старовинного годинника, який був встановлений на Святодухівській дзвіниці у 1786 році.