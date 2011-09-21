Нагороджено матерів-героїнь селища Гірське

Львів. 21 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк в межах робочого візиту у Миколаївський район, нагородив почесним званням «Мати-героїня» 129 із 144 матерів селища Гірське, а також прилеглих сіл Миколаївського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Решту матерів отримають свої нагороди ближчим часом.

Від імені Президента України Віктора Януковича Михайло Цимбалюк привітав усіх матерів із отриманням цієї нагороди і додав, що кожна жінка мріє стати мамою, але Господь обирає лише достойних.

Голова Львівської ОДА також наголосив, що місцева влада повинна створювати всі умови, щоб жінки хотіли народжувати дітей, адже будуть відновлюватися школи і дитячі садочки, а влада докладе всіх зусиль, щоб у кожному селі був доступний рівень знань для усіх дітей.